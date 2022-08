Galaxy Z Fold 4 passa tra le grinfie di Zack: sarà all'altezza del suo predecessore?

Samsung Galaxy Z Fold 4 (qui trovate la nostra recensione, in caso l'abbiate persa) è sicuramente il re dei pieghevoli attualmente sul mercato italiano.

Nonostante il minimo impegno di Samsung nell'introdurre novità per un dispositivo da 1.800 euro (al netto di promozioni), il vantaggio tecnologico del gigante coreano è tale da potersi permettere aggiornamenti graduali e persino di continuare a usare una cerniera più ingombrante pur di mantenere il titolo di smartphone impermeabile. Ma sarà sempre resistente come Galaxy Z Fold 3? Uno spumeggiante Zack Nelson non si è fatto pregare e lo ha messo alla prova. Scopriamo com'è andata!

Il noto YouTuber in questo video era infatti particolarmente pungente non solo verso quei produttori che continuano a sfornare dispositivi praticamente uguali anno dopo anno come Samsung e Apple, ma anche contro OnePlus, rea di aver prodotto una serie piuttosto fragile (OnePlus 10 Pro e 10T) e di non ammettere l'evidenza.

Ma torniamo a Galaxy Z Fold 4, come se l'è cavata? Molto bene. Tralasciando infatti gli appunti sulla similitudine con il suo predecessore, Zack testa lo schermo esterno per durezza con scala di Mohs e riporta un risultato in linea con quello di altri smartphone.