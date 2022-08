Una delle chicche di Galaxy Z Fold 4 potrebbe arrivare sui vecchi modelli

Torniamo a parlare del settore dei pieghevoli, un ambito del mercato smartphone che ultimamente è al centro dell'attenzione anche grazie a Samsung che continua a proporre nuove soluzioni sul mercato.

Proprio in questo contesto abbiamo assistito da poco alla presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, la nuova generazione di pieghevoli della casa sudcoreana. Ora arrivano confortanti novità per coloro che possiedono uno dei modelli precedenti.

Il nuovo Galaxy Z Fold 4 arriva sul mercato con Android 12L, il sistema operativo di Google dedicato ai dispositivi pieghevoli, e tra le sue esclusive software troviamo la nuova Taskbar. L'utile e interessante barra degli strumenti di Z Fold 4 potrebbe arrivare anche sui modelli precedenti.

Stando infatti a quanto riferito dal leaker TheGalox su Twitter, Samsung potrebbe rilasciare la Taskbar che troviamo su Galaxy Z Fold 4 sui modelli precedenti dei pieghevoli di Samsung, come Galaxy Z Fold 3 ad esempio.

Questo dovrebbe avvenire tramite il rilascio di una nuova versione della One UI 4.1.1, la versione della personalizzazione Android di Samsung che troviamo proprio su Z Fold 4 al momento del suo lancio sul mercato.

In merito a questo rumor Samsung non ha riferito commenti ufficiali, quindi non abbiamo la certezza che questo avverrà e non conosciamo le eventuali tempistiche.