Galaxy Z Fold 4 senza segreti: specifiche e design confermati su Amazon

Torniamo a parlare del settore dei pieghevoli, un ambito del mercato smartphone che ultimamente è al centro dell'attenzione anche grazie a Samsung che continua a proporre nuove soluzioni sul mercato.

Nelle ultime ore sono trapelati fondamentali dettagli sulla presentazione ufficiale del nuovo Galaxy Z Fold 4. Tali dettagli riguardano da vicino le specifiche tecniche attese e il design del dispositivo, e arrivano addirittura da Amazon visto che la pagina di vendita dedicata al nuovo modello Samsung è stata pubblicata sul noto e-commerce.

La pagina di vendita include diversi dettagli sul device: partendo dal display, quello esterno misurerà 6,2" con un rapporto di forma 23,1:9. Questo significa che, rispetto a Fold 3, non cambia la diagonale ma il display esterno risulterà meno stretto (il rapporto di forma sul predecessore corrispondeva a 25:9).

Il display interno avrà una diagonale di 7,6" in 21,6:18. Anche in questo caso sarà meno stretto di Fold 3, che invece aveva un display interno in 5:4. In sostanza, sembra che Samsung abbia snellito la cerniera e la cornice lungo il lato sinistro del display esterno.