Tutto (ma proprio tutto) quello che sappiamo su Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Partiamo dunque dal più grande dei due: Galaxy Z Fold 4 monterà un display principale da 7,6 pollici con aspect ratio di 21,6:18 e frequenza d'aggiornamento variabile fino a 120 Hz e un display "esterno" da 6,2 pollici con aspect ratio 23,1:9 e refresh rate variabile a 120 Hz. Per quanto riguarda la risoluzione, questa sarà rispettivamente di 2176 x 1812 pixel e 2316 x 904 pixel.

Per quanto riguarda l'hardware, non ci sarà nessuna sorpresa e lo smartphone sarà un vero e proprio top di gamma in qualsiasi aspetto: Snapdragon 8+ Gen 1 a far girare il tutto, ben 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna (e fino a 1 TB in alcune nazioni). Lato fotocamere, Galaxy Z Fold 4 monterà un sensore principale da 50 MP f/1.8 stabilizzato otticamente, un sensore ultrawide da 12 MP f/2.2 e infine un sensore tele da 10 MP f/2.4 e con stabilizzazione ottica e zoom 3x. La fotocamera frontale, posta in un foro, sarà da 10 MP.

Di seguito, la scheda tecnica completa.