Galaxy Z Fold 4 sarà diverso dal predecessore: ecco le novità

Il noto leaker Ice Universe ha rivelato una serie di dettagli che mettono in evidenza come Galaxy Z Fold 4 si differenzierà dal suo predecessore Z Fold 3. La prima differenza risiederà nella fotocamera integrata sotto al display : l'immagine che trovate qui sotto mostra quella presente su Fold 3, che ha 172 pixel , mentre su Fold 4 ne avrà 400 .

Oltre a questo arriveranno delle novità anche per la cerniera: le immagini qui in basso mostrano come la cerniera di Fold 4 sarà ristretta in modo rilevante rispetto a quella che vediamo su Fold 3.

Oltre alla riduzione della cerniera è interessante vedere anche come Samsung ha voluto estendere la larghezza del display esterno rispetto all'altezza, in modo da rendere più utilizzabile il dispositivo anche in configurazione chiusa. Abbiamo parlato di questo recentemente.