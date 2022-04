Finalmente possiamo vedere una parte di Galaxy Z Fold 4

Samsung è uno degli attori principali nel settore degli smartphone pieghevoli, con i suoi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 che rappresentano le migliori alternative sul mercato. Ora andiamo a vedere cosa ci attende con Galaxy Z Fold 4.

Nelle ultime ore è emersa online una nuova immagine che mostra una delle batterie di Z Fold 4, la trovate nella galleria in basso. Il dispositivo dovrebbe proporre delle dimensioni ridotte rispetto al suo predecessore, e questo potrebbe anche significare una riduzione della capacità della batteria. Parliamo di multiple batterie perché, come accaduto per i precedenti modelli, Samsung implementerà due moduli per la batteria, in modo che siano compatibili con la piegatura dello smartphone.