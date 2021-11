Galaxy Z Fold 3 ha una fotocamera nettamente migliorata rispetto al passato per DxOMark

Samsung ha fatto davvero un buon lavoro con Galaxy Z Fold 3 : la terza generazione del suo smartphone pieghevole ha convinto gli utenti e secondo la testata francese DxOMark ha portato davvero molti miglioramenti per quanto riguarda la fotocamera.

Il punteggio totalizzato dallo smartphone è di 124 punti, che consentono a Galaxy Z Fold 3 di posizionarsi al pari di iPhone 11 Pro Max e OnePlus 9. Importante è il salto in avanti per quanto riguarda la qualità degli scatti rispetto al suo predecessore, che invece aveva totalizzato "solo" 109 punti.

I punti di forza della fotocamera di Z Fold 3 sono sicuramente l'accurata esposizione degli scatti, il corretto bilanciamento del bianco in quasi tutte le situazioni e un autofocus ben funzionante nei video. Difetti invece vanno trovati nelle foto e nei video con poca luce, che mostrano pochi dettagli e spesso presentano rumore video. L'autofocus invece non sempre funziona al meglio in condizioni di scarsa luminosità.