Galaxy Z Flip 4 senza veli: i nuovi render svelano design e colorazioni

La presentazione ufficiale dei nuovi pieghevoli di Samsung, fissata per il 10 agosto, è dietro l'angolo, ma continuano ad arrivare nuove informazioni su Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4: gli ultimi leak in particolare riguardano lo smartphone "a conchiglia" dell'azienda coreana, che ormai non ha davvero più segreti per quanto riguarda il design.

Sono infatti da poco disponibili dei nuovi render del dispositivo, che mostrano tra l'altro anche tutte le colorazioni di Galaxy Z Flip 4. Confermato dunque il design: sul retro ci saranno due fotocamere poste sul lato sinistro, in verticale, e ci sarà anche una "barra" di materiale lucido, che stacca invece dal resto della scocca opaca. Nessuna novità neppure sul fronte: lo schermo occuperà gran parte della superficie e la fotocamera sarà posta in un foro centrato.

Saranno ben quattro le colorazioni disponibili per Galaxy Z Flip 4: oltre al classico nero, lo smartphone sarà acquistabile anche in azzurro, color lavanda e una specia di oro. Di seguito le foto per fugare ogni dubbio. Come anticipato, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 saranno svelati tra qualche giorno, per cui non bisognerà attendere ancora molto per sapere davvero tutti i dettagli dei nuovi pieghevoli Samsung.