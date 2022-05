Finalmente vediamo Galaxy Z Flip 4: ecco le prime immagini

Samsung è sicuramente leader nel settore degli smartphone pieghevoli e sta preparando la nuova generazione di Z Fold e Z Flip, i quali arriveranno dopo l'estate. Nelle ultime ore sono trapelate le prime immagini di Galaxy Z Flip 4.

I render che trovate nella galleria in basso mostrano per la prima volta il look di Z Flip 4. Vediamo un dispositivo molto simile, per aspetto, a Z Flip 3 lanciato lo scorso anno: il fattore di forma rimane lo stesso, con il display forato per ospitare la fotocamera anteriore, mentre il telaio sembra essere realizzato in alluminio e la cover posteriore in vetro.