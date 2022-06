Il nuovo Galaxy Z Flip 4 raddoppierà la memoria interna

Fino ad ora, però, grandi notizie sulle sue specifiche tecniche non sono emerse. Tuttavia, recentemente, SamMobile ha scoperto una novità piuttosto interessante. Sembrerebbe, infatti, che il futuro Galaxy Z Flip sarà disponibile con una memoria interna di 512 GB : si tratta di un'indiscrezione importante visto che il modello precedente si fermava a 256 GB.

Il dispositivo – che sarà disponibile anche nei tagli da 128 GB e 256 GB – probabilmente non includerà uno slot per schede microSD e dunque appare possibile che l'azienda coreana abbia previsto un modello da 512 GB. Infine, per quanto riguarda i prezzi, si potrebbe ipotizzare che Samsung possa vendere il Galaxy Z Flip 4 da 512 GB ad un prezzo di 1.100$.