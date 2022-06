Galaxy Z Flip 4 dal vivo: immagini e specifiche molto invitanti

Si torna a parlare degli smartphone più attesi in questa seconda parte del 2022 in casa Samsung, i suoi nuovi pieghevoli. Nelle ultime ore sono trapelati importanti dettagli su Galaxy Z Flip 4.

Il video che trovate alla fine di questo articolo contiene le prime immagini dal vivo di Galaxy Z Flip 4. Possiamo vedere che il dispositivo, ritratto in colorazione grigia e nera, presenta un look coerente con i leak emersi in precedenza. Sarebbe dunque confermato che Flip 4 sarà leggermente più largo del predecessore, con i bordi del display leggermente più contenuti.

Un altro cambiamento importante riguarda la dimensione della cerniera: come vedete dalle immagini nel video, Flip 4 presenta una cerniera molto meno vistosa rispetto a Flip 3. Il display secondario esterno appare leggermente più grande, mentre il sensore d'impronte digitali si trova sempre lateralmente.

Il comparto fotografico non dovrebbe essere rivoluzionato rispetto a quanto offerto da Flip 3: posteriormente ci sarà un sensore principale da 12 megapixel, un grandangolo da 12 megapixel e anteriormente un sensore da 10 megapixel.

Infine, un altro cambiamento importante rispetto alla generazione precedente del pieghevole, e che farà felici in molti, riguarda il comparto batteria: la capacità sarà incrementata a 3.700 mAh, mentre la ricarica rapida fornirà un output massimo da 25W.