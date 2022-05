Galaxy Z Flip 4 in arrivo con batteria più grande del predecessore

Il mercato degli smartphone pieghevoli è attualmente dominato dai dispositivi Samsung a livello internazionale. L'azienda ha in mente di continuare su questa strada e prepara i nuovi pieghevoli per il 2022.

Il dispositivo avrà due celle per la batteria, la prima di capacità pari a 2.400 mAh e la seconda di capacità pari a 903 mAh. In totale si arriva a 3303 mAh, circa 100 mAh in più rispetto a quanto offerto da Z Flip 3.

Possiamo aspettarci un'autonomia più lunga? Difficile da dire, la differenza non è così elevata e bisognerà capire se le dimensioni del display rimarranno comparabili, così come andranno inquadrati i consumi del processore.