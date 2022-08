Samsung ha fatto una magia per ampliare la batteria di Galaxy Z Flip 4

Da Twitter sono infatti trapelate importanti conferme in merito alla batteria di Galaxy Z Flip 4. Nelle scorse settimane abbiamo parlato dei vari rumor che indicavano una batteria maggiorata per Z Flip 4 , rispetto al predecessore Galaxy Z Flip 3 che conosciamo ampiamente.

L'incremento di batteria dovrebbe tradursi, in termini pratici, in circa 4 ulteriori ore di utilizzo quotidiano. Oltre a questi dettagli sono trapelate nuove informazioni in merito alla ricarica: in circa 30 minuti si dovrebbe riuscire a caricare il 50% della batteria, a patto di usare un caricatore con output almeno pari a 25W.

Quanto appena trapelato in merito alla batteria di Galaxy Z Flip 4 è particolarmente significativo perché indica che Samsung ha cercato di risolvere uno dei punti negativi più evidenti del modello dello scorso anno, al quale veniva imputata un'autonomia non eccelsa.

Vi ricordiamo che Samsung presenterà ufficialmente i nuovi pieghevoli nella giornata del 10 agosto, mentre il debutto sul mercato dovrebbe avvenire per il prossimo 26 agosto. L'evento Galaxy Unpacked sarà trasmesso in diretta su Samsung.com e sul canale Youtube di Samsung a partire dalle ore 15.00.