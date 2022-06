Samsung insiste sui rugged: come sarà Galaxy XCover6 Pro

Samsung negli anni si è dimostrata costantemente attiva anche nel settore degli smartphone rugged, con diversi modelli lanciati nell'ambito della serie Galaxy XCover. All'orizzonte ora c'è Galaxy XCover 6 Pro.

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano quello che dovrebbe essere il look definitivo di Galaxy XCover 6 Pro. Posteriormente vediamo un modulo fotografico con due sensori, il materiale della cover posteriore è realizzato per favorire il grip con il dispositivo, mentre lateralmente vediamo i classici pulsanti volume, quello di spegnimento e un pulsante fisico che sarà probabilmente dedicato all'attivazione di Assistant.

Anteriormente il display di Galaxy XCover 6 Pro presenta un notch a goccia per ospitare la fotocamera frontale. Su tutto il dispositivo vediamo gli accenti di tonalità rossi, sia intorno ai sensori fotografici che intorno ai pulsanti fisici. Oltre a questo, capiamo che il dispositivo offrirà anche il jack per le cuffie.

Le dimensioni del device dovrebbero corrispondere a 169 x 80 x 10mm, mentre il peso ammonterà a 235 grammi. Si vocifera che il display avrà una risoluzione da 1.080 x 2.408 pixel, con refresh rate a 60 Hz.

Al momento non sono stati definiti i dettagli per il lancio di Galaxy XCover 6 Pro, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più su questo aspetto.