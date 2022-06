Smartphone e tablet resistenti? Galaxy XCover 6 Pro e Tab Active 4 Pro in arrivo

Lato fotocamera, invece, lo smartphone potrà contare su due sensori posteriori, di cui però non si sa ancora nulla. Il display sarà FHD+ , mentre il processore quasi sicuramente sarà il Qualcomm Snapdragon 778G affiancato da 6 GB di RAM. Altre informazioni sulle specifiche tecniche, infine, non sono disponibili. Lato software, la One UI di Samsung sarà basata su Android 12.

Per quanto riguarda lo smartphone, negli scorsi giorni è stato mostrato in alcuni rendering trapelati. Abilitato al 5G , il Galaxy XCover 6 Pro sarà caratterizzato da un design utilitaristico e da un motivo a strisce verticali sul pannello posteriore. Inoltre, sul dispositivo sarà possibile rimuovere la batteria : per gli smartphone rugged, infatti, l'azienda coreana fa un'eccezione.

Il tablet Galaxy Tatb Active 4 Pro, così come lo smartphone, è pensato per coloro i quali lavorano in ambienti come cantieri edilizi oppure di tipo industriale. Non avrà la batteria rimuovibile, però sarà compatibile con la S Pen, uno strumento molto utile per segnare, ad esempio, gli appunti. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, occorrerà attendere ancora, mentre già si sa che questo tablet offrirà una protezione contro gli urti e cadute molto elevata.

I due prodotti, infatti, verranno presentati il 13 luglio. Durante l'evento, che ricordiamo si svolgerà in forma online, dovrebbero essere rivelati anche prezzo e disponibilità.