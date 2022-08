Galaxy S23 avrà un sensore d'impronte più performante: ecco perché

Torniamo a parlare di Samsung , uno dei principali attori del mercato tech in generale e il leader mondial del settore smartphone . Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli che riguardano i prossimi top di gamma dell'azienda.

Tale sensore si distingue da quello che troviamo sui Galaxy S22 perché offrirebbe un'area di scansione più ampia e perché sarebbe più rapido nella rilevazione dell'impronta e del suo processamento.

Quindi possiamo aspettarci che il nuovo Galaxy S23 Ultra presenterà una velocità di riconoscimento dell'impronta digitale addirittura superiore a quella offerta da Galaxy S22 Ultra, un dispositivo che figura comunque tra i più rapidi nello sblocco tramite il riconoscimento dell'impronta.

Al momento non è chiaro se questo cambio di sensore avverrà anche per gli altri modelli, ovvero per Galaxy S23 e S23+.

Vi ricordiamo che la nuova serie Galaxy S23 verrà presentata, con tutta probabilità, tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio 2023.