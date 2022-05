Galaxy S23 con fotocamera da 200 MP

Ora che gli smartphone top di gamma del 2022 di Samsung sono sul mercato, con la famiglia Galaxy S22, ci si concentra sui prossimi dispositivi che arriveranno sul fronte sudcoreano. Ci sono i pieghevoli Z Fold 4 e Z Flip 4, ma anche i prossimi Galaxy S23.

Nelle ultime ore dalla Corea del Sud sono trapelati importanti dettagli sulla fotocamera di Galaxy S23. Secondo gli ultimi rumor trapelati in rete, Samsung avrebbe concluso lo sviluppo del suo sensore fotografico da 200 megapixel, in modo da integrarlo nel nuovi Galaxy S23. Il sensore in questione dovrebbe corrispondere al modello ISOCELL HP3, un'evoluzione dell'atteso ISOCELL HP1 che potremmo vedere anche su altri modelli Android.