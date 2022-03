Galaxy S23 è stato scambiato per un pieghevole (ma non lo sarà)

Continuano a girare furiosi rumor attorno al nuovo smartphone pieghevole (o addirittura arrotolabile) di Samsung. Qualche giorno fa avevamo parlato di un misterioso dispositivo scovato da GalaxyClub e identificato con il codice N4, poi ripreso dal leaker Ice Universe, che credeva di averlo visto in una foto rubata, rivelando al contempo come il suo nome interno fosse Diamond.

Ora nella vicenda è intervenuto il famoso analista di schermi Ross Young, molto attivo soprattutto sul fronte Apple. Young ha dichiarato che il Progetto Diamond effettivamente esiste, ma Samsung non lancerà nessun terzo pieghevole quest'anno (dopo i Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4), in quanto il dispositivo in questione sarebbe il nuovo Galaxy S23.