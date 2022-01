Galaxy S22 Ultra si mostra in tutte le sue colorazioni: novità sulle specifiche

Manca sempre meno al lancio ufficiale dei nuovi top di gamma Samsung, i Galaxy S22 che arriveranno a inizio febbraio in tre modelli diversi. Nelle ultime ore sono trapelati ancora nuovi dettagli sul conto di Galaxy S22 Ultra.

Le immagini che vedete nella galleria in basso sono state condivise dal leaker Ishan Agarwal e mostrano tutte le colorazioni previste per Galaxy S22 Ultra: oltre a vedere le quattro colorazioni verde, rosa, nero e bianco, le immagini confermano il design del dispositivo, del quale abbiamo parlato in diverse occasioni.