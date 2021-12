Galaxy S22 Ultra pensa in grande: in arrivo la variante da 1 TB

Nelle ultime ore SamMobile ha condiviso importanti dettagli sul lancio di Galaxy S22 Ultra . Questo dispositivo potrebbe arrivare sul mercato anche nella variante con 1 TB di storage interno. Un quantitativo così ingente di storage non si vedeva da qualche anno sui top di gamma Samsung, in particolare dal 2019 quando venne lanciato su Galaxy S10+ .

Ci aspettiamo che questa variante da 1 TB di Galaxy S22 Ultra non avrà l'opzione per l'espansione della memoria tramite microSD. Se S22 Ultra effettivamente supporterà la registrazione video in 8K come si dice, allora 1 TB di storage interno potrebbe tornare molto comodo.