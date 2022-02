Galaxy S22 Ultra in veste fancy: ecco le varianti esclusive in arrivo

Nuove voci dalla Corea del Sud indicano l'imminente lancio sul mercato di nuove varianti in edizione limitata di Galaxy S22 Ultra a tema Mercedes e Mark & Lona . Quest'ultimo è un brand relativamente famoso per gli appassionati di golf. Le immagini, che trovate anche in galleria, relative a queste varianti in edizione limitata mostrano che arriveranno anche degli accessori ufficiali con lo smartphone.

Per la variante Mercedes vediamo degli accessori come uno speciale box di vendita, custodie, tracolla e fermacarte. Per la seconda vediamo custodia, cinturino e portachiavi.

Il lancio di queste varianti esclusive di S22 Ultra probabilmente non vedranno mai i mercati europei, verranno commercializzati in Corea del Sud, e non ci aspettiamo delle novità a livello di scheda tecnica. Potete comunque godervi la nostra recensione approfondita di Galaxy S22 Ultra attraverso il player qui in basso.