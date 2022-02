Galaxy S22 Ultra arriva tra le mani di DxOMark: per la fotocamera, forse ci si aspettava di più

Il punteggio assegnato al dispositivo è di 131 punti, media dei 134 punti delle foto, 86 punti per lo zoom e 114 punti per i video. Galaxy S22 Ultra si posiziona dunque al tredicesimo posto della classifica generale di DxOMark, a pari merito con Oppo Find X3 Pro e Vivo X70 Pro.

Per la testata, tra i punti di forza dello smartphone Samsung troviamo l'ottimo bilanciamento del bianco in ogni situazione, buona esposizione e buon effetto bokeh nelle foto. L'autofocus risulta rapido e preciso nei video, così come l'accuratezza dei colori (soprattutto per quanto riguarda il colore della pelle). Anche la stabilizzazione è molto buona.

Di contro, in alcune condizioni di luce l'autofocus risulta lento, si notano degli artefatti in video con alto contrasto e nelle immagini scattate con HDR c'è una perdita di dettagli nelle zone più in ombra. In condizioni di scarsa luminosità, i fotogrammi dei video risultano spesso "incoerenti" se durante la registrazione si è in movimento.