Galaxy S22 solo con processori Snapdragon: per noi sarà una prima volta? (aggiornato)

Stando a quanto riferito da un leaker dalla Corea del Sud, l' Exynos 2200 " è andato ". Questo potrebbe indicare che Samsung abbia messo una pietra sopra al lancio del suo nuovo processore, per cause ignote ma facilmente riconducibili alla crisi dei semiconduttori. Di sicuro sembra esserci il fatto che tutti i Galaxy S22 arriveranno sul mercato con processore Snapdragon , Europa e Italia comprese.

C'era grande attesa attorno all'Exynos 2200, perché sembrava che finalmente Samsung potesse mettere a tacere le critiche nei confronti dei suoi processori in relazione al confronto con i corrispettivi Snapdragon. Da sempre, i Galaxy S lanciati in USA e Corea del Sud con processori Qualcomm hanno mostrato performance migliori rispetto ai loro fratelli europei lanciati con processori Exynos.

A questo punto ci sembra chiaro che Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra arriveranno sul mercato con il nuovo Snapdragon 8 Gen 1, il top di gamma assoluto di Qualcomm.

La svolta per Exynos 2200 sarebbe dovuta passare dall'implementazione della nuovissima grafica AMD, la quale prometteva un balzo delle performance. E allora il fatto che i nuovi Galaxy S22 arrivino con processori Snapdragon anche in Italia non ci strappa più di un mezzo sorriso, aspettiamo però il lancio e i primi test per trarre tutte le conclusioni.