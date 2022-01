Galaxy S22 ha finalmente una data di presentazione "ufficiale"

Alcune testate coreano in realtà parlavano dell'8 febbraio come possibile data di presentazione della serie S22, ma in seguito diversi leaker affidabili hanno parlato del 9 febbraio: IceUniverse, sul suo account Weibo, si è detto convinto al 100% del 9 febbraio, mentre il celebre evleaks si è spinto oltre ed ha pubblicato un'immagine teaser dell'evento che sembra davvero quella ufficiale (e che mostra come data proprio il 9 febbraio).

Dunque manca davvero poco alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S22: l'evento Unpacked sarà sicuramente trasmesso in streaming e alcune fonti dalla Corea parlano di un evento solo online, visto che a gennaio non sono arrivati inviti per eventi fisici.