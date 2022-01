Galaxy S22: finalmente conosciamo il processore per l'Europa

Torniamo a parlare di uno dei pochi aspetti ancora poco chiari che riguardano la serie Galaxy S22, i nuovi top di gamma che Samsung lancerà a inizio febbraio: il processore.

Nelle ultime settimane abbiamo visto alternarsi voci che indicavano un processore Exynos o Snapdragon anche per le varianti europee di Galaxy S22. Nelle ultime ore un leaker su Twitter sembra intenzionato a chiarire ogni dubbio: come potete vedere dal tweet condiviso, i Galaxy S22 arriveranno nei mercati europei con processore Exynos. In tutte le altre regioni, Asia, America e Africa ci sarà lo Snapdragon.