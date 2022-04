Galaxy S22 FE potrebbe essere rimandato, o anche peggio

Il Galaxy S22 FE che ci aspettiamo da Samsung potrebbe infatti essere ritardato rispetto alla tabella di marcia ipotizzata. Questo lo dice il blog sudcoreano Naver, secondo il quale Samsung non avrebbe nemmeno iniziato a sviluppare il software per il dispositivo. Inoltre, non sarebbero stati sviluppati e testati nemmeno i prototipi del dispositivo.

Vista l'assenza di dettagli in merito a Galaxy S22 FE, vi è anche l'eventualità che Samsung non lanci mai il dispositivo, come accaduto per la serie Galaxy Note lo scorso anno.

Dobbiamo però considerare che Samsung ha scelto di fondere le peculiarità dei Galaxy Note nella variante Ultra dei suoi Galaxy S, come accaduto per S22 Ultra. Mentre ci sembra chiaro che i modelli Fan Edition abbiano ancora una propria identità. Pertanto, potrebbe accadere che Samsung scelga di prendersi più tempo del previsto per lanciare Galaxy S22 FE in modo da soddisfare la catena di rifornimento hardware.