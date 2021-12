Galaxy S22: ecco tutte le colorazioni e configurazioni, e la nuova vita per Galaxy Note 22

Grazie al leaker SnoopyTech possiamo avere un sommario di tutte le configurazioni e colorazioni che ci aspettano per ognuno dei 3 modelli di Galaxy S22. Andiamo a vederle insieme:

Ma una delle rivelazioni più interessanti arriva dal leaker Tron, come vedete dal tweet a fine articolo. Secondo quanto appena riferito, non ci sarà alcun Galaxy S22 Ultra per lasciare il posto a Galaxy Note 22. Una sorta di fusione tra le due famiglie che hanno fatto la storia di Samsung nel settore degli smartphone top di gamma.

Al momento non abbiamo conferme di quanto appena detto. Finora si è sempre parlato di tre modelli di Galaxy S22, anche se la vicenda Galaxy Note non è mai stata archiviata definitivamente da Samsung.