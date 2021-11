Galaxy S22 e S22+: non aspettatevi rivoluzioni per i selfie

Stando a quanto appreso da Galaxy Club, i modelli Galaxy S22 e S22+ non presenteranno particolari novità in relazione al sensore fotografico anteriore. Si tratterà infatti del sensore da 10 megapixel che Samsung implementa sui suoi top di gamma da 4 anni a questa parte . Questo andrà integrato nel foro che sarà praticato nel display.

Torniamo a parlare di Galaxy S22 , i top di gamma che lancerà Samsung nella prima parte del prossimo anno. Dopo le interessanti rivelazioni in merito al processore con il quale si presenteranno in Europa, è ora di parlare di fotocamera frontale .

Quanto appena detto non varrà per Galaxy S22 Ultra, il quale probabilmente sfoggerà un sensore da 40 megapixel. Non abbiamo la conferma ufficiale di quanto appena trapelato, lo sapremo a valle della presentazione ufficiale che probabilmente si terrà il prossimo 8 febbraio.