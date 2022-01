Galaxy S22 e il dilemma del processore: in Europa con Exynos 2200?

Negli ultimissimi giorni sono emersi online dettagli costantemente contrastanti in merito al tipo di processore che vedremo sui Galaxy S22 europei. Inizialmente sembrava che Samsung volesse adottare la stessa politica degli anni scorsi, con un processore Exynos per gli S22 europei e uno Snapdragon 8 Gen 1 per i modelli statunitensi e sudcoreani . Questo poi è stato smentito , ma l'ipotesi è tornata alla ribalta .

Samsung presenterà i suoi nuovi top di gamma, i Galaxy S22 , durante l'evento fissato per l'8 febbraio e sappiamo ormai quasi tutto su questi smartphone. Uno dei punti che ancora rimane confuso riguarda il processore .

GalaxyClub si è accorta che alcuni rivenditori europei hanno nel loro database dei modelli di Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra riconducibili a quelli con processore Exynos. Questi sono infatti identificati dai codici modello SM-S901B per S22, SM-S906B per S22+ e SM-S908B per S22 Ultra. Quelli con processore Snapdragon dovrebbero avere una "E" alla fine della stringa citata.

Al momento non sappiamo se si tratti effettivamente dell'Exynos 2200, oppure di un processore Exynos diverso. È importante considerare che Samsung ha riferito di non aver archiviato il suo Exynos 2200 e che questo processore arriverà su un "nuovo" dispositivo Samsung. Sembra che ormai dovremo davvero attendere la presentazione ufficiale per vedere quale processore animerà i Galaxy S22 europei.