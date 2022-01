Galaxy S22 con processore Exynos 2200 in Italia: ci sono sempre meno dubbi

A pochi giorni dal lancio ufficiale, arrivano nuovi leak che confermano la presenza del processore Exynos per i modelli europei: stando all'immagine che trovate nella galleria a fine articolo, che arriva da materiale pubblicitario realizzato da Samsung, capiamo che i Galaxy S22 , S22+ e S22 Ultra destinati al mercato europeo avranno un processore Exynos 2200 .

Manca sempre meno alla presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy S22 di Samsung, i dispositivi che giocheranno da top di gamma durante tutto il 2022 per l'azienda sudcoreana.

Ci sembra quindi definitivamente tramontata l'ipotesi dei Galaxy S22 con processore Snapdragon 8 Gen 1 anche in Europa. Aspettiamoci dunque dei flagship Samsung che, come al solito, si affideranno ai processori Exynos in Italia. Quest'anno dovrebbero essere particolarmente interessanti grazie alla novità della GPU AMD.