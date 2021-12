Galaxy S21 FE svelato: immagini ufficiali e probabili prezzi di lancio

Lo smartphone più chiacchierato degli ultimi anni, non tanto per le sue specifiche ma per i rinvii della sua data di lancio, il Galaxy S21 FE che Samsung finalmente lancerà a gennaio 2022.

Nelle ultime WinFuture ha condiviso ulteriori dettagli sul dispositivo, il quale ormai è molto prossimo all'essere ufficiale. Le immagini che vedete nella galleria in basso sono quelle ufficiali con le quali Samsung promuoverà Galaxy S21 FE nei vari mercati. Dalle immagini capiamo che ci saranno almeno quattro colorazioni: bianca, oro, viola e nera.