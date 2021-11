Galaxy S21 FE si fa desiderare: ecco le immagini ufficiali

Sembra che finalmente si veda la luce per il lancio ufficiale di Galaxy S21 FE, un dispositivo che inizialmente era previsto per lo scorso settembre e che poi è stato rimandato a causa della crisi globale dei semiconduttori. Ora possiamo anche vedere le immagini ufficiali per la sua presentazione.

Le immagini che vedete nella galleria in basso mostrano Galaxy S21 FE come lo vedremo durante la presentazione ufficiale e come verrà pubblicizzato da Samsung dopo il lancio sul mercato: posteriormente vediamo una tripla fotocamera con flash LED, racchiusa in un modulo solidale con il resto del dispositivo, mentre anteriormente vediamo un display forato centralmente con bordi molto sottili.