Galaxy S21 FE non è ancora arrivato ma potete già restituirlo in permuta: ecco quanto vale

È davvero curiosa la storia di Galaxy S21 FE, uno smartphone che ancora non è arrivato ufficialmente ma che già ha fatto parlare molto di sé. Dopo i tanti presunti rinvii da parte di Samsung, emergono ulteriori novità sul suo conto.

Come vedete dallo screenshot in galleria, una nota catena di elettronica tedesca propone Galaxy S21 FE in permuta. Questo appare davvero curioso visto che il modello ancora deve essere presentato ufficialmente da Samsung. Ovviamente si tratta di un errore, scovato prontamente da Galaxy Club.