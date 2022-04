Galaxy S20 FE 2022 arriva a sorpresa ed è anche più economico

Da un paio d'anni siamo abituati alle versioni Fan Edition degli smartphone top di gamma Samsung. E un po' a sorpresa l'azienda sudcoreana sottolinea il suo interesse per questa gamma di prodotti lanciato un nuovo Galaxy S20 FE.

Il nuovo dispositivo si chiama Galaxy S20 FE 2022 ed è stato appena lanciato in Corea del Sud. Come vedete dalle immagini in galleria, si tratta di un dispositivo identico a quello arrivato due anni fa sul mercato. Anche la scheda tecnica non varia dal Galaxy S20 FE 5G che conosciamo. Dunque il processore è uno Snapdragon 865.