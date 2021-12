Galaxy A83 5G avrà un po' di Galaxy S22 Ultra

I render che trovate nella galleria in basso riguardano il design di Galaxy A83 5G , uno dei prossimi componenti della gamma medio-alta dei dispositivi Samsung. Ancora è emerso ben poco sulle sue presunte specifiche tecniche, ma quello che ci interessa attualmente è il design : anteriormente vediamo un display forato centralmente, mentre sul retro vediamo una tripla fotocamera con design a goccia , proprio come è attesa la fotocamera di S22 Ultra .

I tre sensori fotografici posteriori sono della stessa dimensione, ma al momento non se ne conoscono le capacità tecniche. Sul profilo laterale invece vediamo la porta USB Type-C e i classici speaker audio. Non vediamo, come è ormai consuetudine, il jack per le cuffie.

Al momento è difficile dire quando Galaxy A83 5G verrà ufficialmente lanciato sul mercato. Sicuramente farà parte della prima parte del nuovo anno di Samsung, torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.