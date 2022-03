Galaxy A71 retrocesso: meno aggiornamenti da ora in poi

Da diversi anni ormai Samsung propone ai suoi smartphone sul mercato un chiaro piano di aggiornamenti software periodici, con una frequenza che dipende dal tempo passato dal loro lancio.

Nelle ultime ore si è concretizzata una retrocessione in questi termini per Galaxy A71, uno dei medio-gamma del 2020 di casa Samsung. Il dispositivo era abituato a ricevere aggiornamenti di sicurezza ogni trimestre, ma d'ora in poi riceverà update di sicurezza soltanto ogni 6 mesi.