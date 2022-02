Galaxy A53 verrà presentato insieme ai Galaxy S22?

Questa settimana per Samsung sarà molto importante, in quanto l'azienda sudcoreana svelerà i nuovi top di gamma Galaxy S22 e i nuovi tablet Galaxy Tab S8. Ma non saranno i soli.

In rampa di lancio ci sono anche dei nuovi medio-gamma. Parliamo di Galaxy A53 e Galaxy A33, due disopsitivi dei quali abbiamo sentito molto parlare nelle scorse settimane. LetsGoDigital ha scovato degli interessanti dettagli sul comunicato che Samsung userà nell'ambito della presentazione dei Galaxy Tab S8: a piè di pagina sono stati trovati dei riferimenti a Galaxy S22, Galaxy A53 e Galaxy A33.