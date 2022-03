Galaxy A53 si mostra dal vivo in un video un po' incomprensibile

Il Samsung Galaxy A53, che dovrebbe essere presentato domani 17 marzo insieme al "fratello maggiore" A73, si è già svelato in un video non proprio di facile comprensione. Difatti, il filmato, che nel frattempo non è più disponibile, proveniva da uno youtuber vietnamita che mostrava il nuovo dispositivo Samsung.

Da come si può notare nei frame estrapolati dal video, il design dello smartphone non mostra particolari aspetti, mentre dal punto di vista tecnico si sa già tutto. L'A53, infatti, monterà un chip Exynos 1280, display super AMOLED da 6,4" con risoluzione FullHD+ (refresh 120 Hz) e batteria 5.000 mAh (ricarica rapida da 25 Watt). Sulla fotocamera, invece, quattro sensori posteriori da 64 MP, 12 MP (grandangolare), 5+5 (macro e profondità). Fotocamera frontale, invece, da 32 MP.