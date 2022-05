Galaxy A53 5G non è un camera-phone: tante fotocamere non bastano

Galaxy A53 5G è uno degli smartphone medio-gamma più recenti di casa Samsung ed è appena passato sotto la lente d'ingrandimento di DxOMark per la consueta prova fotografica. Il risultato non è entusiasmante.

Galaxy A53 5G ha ricevuto un punteggio totale di 105 punti, che lo colloca addirittura al 96° posto della classifica generale DxOMark. Nella sua categoria è comunque 18°, posizionandosi sotto dispositivi datati come OnePlus 8T. In fase di scatto ha conseguito un parziale da 111 punti, in fase di zoom un parziale di 48 punti e in fase di registrazione video un parziale di 93 punti.

Tra gli aspetti positivi sono state menzionate le ottime performance in condizioni di buona luminosità, oltre che una sufficiente stabilizzazione video. Tra quelli negativi ne troviamo diversi: il focus non è accurato, soprattutto in condizioni di bassa luminosità, l'esposizione è errata nelle foto notturne, ci sono diversi artefatti visivi negli scatti e nei video notturni.

Insomma sembra che Galaxy A53 5G soffra particolarmente le condizioni di poca luminosità ambientale, oltre che proporre alcune imperfezioni nel focus. Rimane da capire se sono problemi risolvibili via software.