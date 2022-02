Galaxy A51 declassato: gli aggiornamenti saranno meno frequenti

Il dispositivo ha perso lo status di modello aggiornabile ogni mese , perché d'ora in poi verrà aggiornato ma soltanto ogni 6 mesi . Ci riferiamo agli aggiornamenti di sicurezza che Sasmung si impegna a rilasciare con una specifica frequenza per i suoi dispositivi sul mercato, in base al tempo trascorso dal loro lancio sul mercato.

Arrivano delle notizie negative , sebbene fossero in parte attese, per gli attuali possessori di Galaxy A51 , uno dei medio-gamma lanciati da Samsung nel 2020.

Al momento non è chiaro perché Samsung abbia inserito Galaxy A51 nella lista dei modelli aggiornati ogni 6 mesi, visto che avrebbe dovuto trascorrere altro tempo tra quelli aggiornati ogni mese. Sembra comunque certo che il dispositivo riceverà soltanto due aggiornamenti all'anno dal punto di vista della sicurezza.

Galaxy A51 comunque godrà del supporto software di Samsung ancora per molto tempo, almeno fino a inizio 2024, visto il recente impegno della casa sudcoreana nell'aggiornare i suoi dispositivi per almeno 4 anni. Inoltre, è bene notare che il dispositivo è in attesa del major update ad Android 12 e che riceverà, come promesso da Samsung, anche Android 13.

Per maggiori dettagli sulle politiche di supporto software da parte di Samsung vi suggeriamo di consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale.