Uno dei Galaxy 5G più economici sta arrivando in Europa

Durante questa annata abbiamo visto Samsung lanciare in alcuni mercati asiatici Galaxy A23 5G, uno smartphone di gamma medio-bassa con supporto al 5G. Arrivano ottime notizie per chi lo sta aspettando in Europa.

Canale Telegram Offerte

Stando a quanto riferito da GalaxyClub il nuovo Galaxy A23 5G sta per debuttare ufficialmente in Europa. Arriverà esclusivamente la versione 5G, e non quella LTE. Non è chiaro quale processore ci sarà a bordo, ma sembra assodato che ci sarà una fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria con capacità da 5.000 mAh.

Il prezzo di lancio sarà molto interessante: la variante LTE è stata lanciata in altri mercati a meno di 150€ e possiamo aspettarci un prezzo competitivo anche per la variante 5G che arriverà da noi. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più sulla data di lancio.