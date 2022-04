Innamorati di Galaxy A13 5G? Ottime notizie per l'approdo in Europa

A inizio marzo abbiamo visto Samsung lanciare una serie di interessanti smartphone di gamma media, tra i quali figurava Galaxy A13 5G. Ora sappiamo che il dispositivo potrebbe fare il suo ingresso ufficiale in Europa.

Galaxy A13 5G è stato infatti avvistato nella lista dei dispositivi Samsung presenti nella sezione greca del sito ufficiale sudcoreano. Questo è un forte segnale del fatto che Samsung sta per lanciarlo nei mercati europei, almeno in quello ellenico. Il dispositivo dovrebbe quindi arrivare come uno dei dispositivi 5G più economici, andiamo a rivedere la sua scheda tecnica:

Display : TFT LCD da 6,6" con risoluzione pari a 2.408 x 1.080 pixel

: TFT LCD da 6,6" con risoluzione pari a 2.408 x 1.080 pixel Processore : Exynos 850 8 nm

: Exynos 850 8 nm Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel (non confermato) Grandangolo : 5 megapixel, f/2.2 Macro : 2 megapixel, f/2.4 Profondità : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 8 megapixel, f/2.2

: 8 megapixel, f/2.2 Batteria : supporto alla ricarica rapida a 25W

: supporto alla ricarica rapida a 25W Audio : jack per le cuffie

: jack per le cuffie Sicurezza: sensore d'impronte laterale

Il fatto che lo smartphone sia presente sul sito ufficiale di Samsung Grecia non significa che lo vedremo sicuramente in Italia, ma di certo possiamo assumere che ci siano ottime probabilità di vederlo in Italia. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.