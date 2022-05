Galaxy A13 5G in Europa: ecco il prezzo di lancio

Samsung si conferma estremamente presente nel mercato smartphone, anche nel settore dei dispositivi entry-level e di gamma media.

Nelle ultime ore sono trapelati interessanti dettagli sul lancio di Galaxy A13 5G in Europa. Andiamo a vedere quali sono i prezzi di lancio emersi per i vari modelli di Galaxy A13 5G:

Galaxy A13 5G 3 GB + 32 GB a 179€ .

. Galaxy A13 5G 4 GB + 64 GB a 209€ .

. Galaxy A13 5G 4 GB + 128 GB a 239€.

Per saperne di più sulle specifiche tecniche della variante europea di Galaxy A13 5G vi suggeriamo l'articolo che gli abbiamo dedicato. Ancora non ci sono dettagli ufficiali ma presumiamo che il lancio in Europa sia ormai relativamente vicino.