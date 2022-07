Questa foto da 200 megapixel è stata catturata da uno smartphone

Da tempo ormai parliamo dell'atteso flagship di Motorola con sensore ISOCELL HP1 di Samsung da 200 megapixel, il Moto Edge 30 Ultra (nome in codice Frontier).

Lo smartphone, il primo con sensore da 200 megapixel, è stato già immortalato dal vivo e Motorola stessa ne ha annunciato il lancio durante il mese di luglio, ma ora Chen Jin, General Manager di Motorola China ha condiviso su Weibo (la popolare piattaforma di messaggistica cinese) il primo scatto proveniente dalla tanto chiacchierata fotocamera.

L'immagine, che potete vedere qui sotto, è stata scattata a 50 MP utilizzando un pixel binning 4 in 1 e secondo il dirigente di Motorola è migliore del pixel binning 9 in 1 utilizzato nei telefoni con fotocamera da 108 MP come il Moto G200 (qui trovate la nostra recensione). A dire il vero, il Moto G200 non ci aveva granché impressionato sul lato fotografico, quindi il fatto che Moto 30 Ultra faccia meglio dovrebbe essere dato per scontato.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche del dispositivo (che in Cina verrà lanciato con il nome di Moto X30 Pro), al momento abbiamo queste informazioni, provenienti da vari leak: