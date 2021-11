Forse il design di OnePlus 10 non sarà così esclusivo, ma la ricarica sarà velocissima

Stando a un'immagine mostrata dal leaker Gadgetsdata su Twitter, OnePlus 10 avrà un design simile a quello di OPPO Reno 7 Pro , almeno anteriormente. L'immagine mostra infatti un display forato nell'angolo in alto a sinistra per ospitare la fotocamera anteriore, con bordi sottili e un profilo piatto .

Emergono in rete nuove informazioni sul nuovo top di gamma che vedremo arrivare da OnePlus , il OnePlus 10 del quale abbiamo iniziato a parlare in tempi recenti.

Il nuovo modello di OPPO non è stato ancora ufficializzato, ma diversi rumor emersi in rete hanno mostrato il look anteriore del dispositivo prima che trapelassero i primi rumor su OnePlus 10. Del resto questo non sorprende, visto che ormai OnePlus e OPPO sono quasi un'entità unica, soprattutto in Cina.

Oltre al design sono trapelate novità anche per la ricarica di OnePlus 10. Il dispositivo potrebbe infatti supportare una ricarica cablata super rapida, con output fino a 125W. Una potenza in uscita enorme, comparata a quanto offerto dagli altri top di gamma sul mercato. OnePlus si confermerebbe dunque tra le aziende pioniere nel settore della ricarica rapida.

Al momento è troppo presto per parlare di data di lancio, così come per dare per assodate le specifiche e il design appena trapelati. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più sul conto di OnePlus 10.