Ecco i prezzi della serie Realme 9 Pro, ma in Italia saranno più alti che nel resto d'Europa

Come avevamo anticipato, la serie Realme 9 Pro sarà annunciata in Europa il 16 febbraio. Mentre Realme 9i ha debuttato in alcuni mercati come Vietnam e India nelle ultime settimane, martedì sarà ufficializzato assieme ai fratelli maggiori Realme 9 Pro e 9 Pro+. Ora il leaker Sudhanshu Ambhore ha twittato le varianti, le opzioni di colore e i prezzi degli smartphone Realme 9i, 9 Pro e 9 Pro+.

Realme 9i

Il Realme 9i arriverà in Europa in due varianti con 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria. Queste varianti avranno un prezzo per l'Italia di rispettivamente di 229€ e 249€, 10€ in più rispetto al resto d'Europa. Il dispositivo sarà disponibile in Prism Black e Prism Blue.

Realme 9 Pro

Il Realme 9 Pro sarà disponibile in due varianti con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria e 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. I prezzi? 329 e 349€. Nel resto d'Europa il modello base costerà 10€ in meno mentre il modello superiore avrà lo stesso prezzo che in Italia. Realme 9 Pro sarà disponibile in tre colori come Midnight Black, Sunrise Blue e Aurora Green.

Realme 9 Pro+