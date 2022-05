Xiaomi brevetta un flip phone che si ispira ai Pixel

Come si può vedere dalle immagini, il telefono è dotato di tre ritagli circolari, uno dei quali potrebbe essere per il flash LED e gli altri due per le fotocamere. La cosa che spicca inoltre è la mancanza di un foro per la fotocamera anteriore, il che suggerirebbe la soluzione di una fotocamera sotto lo schermo (CUP). Inoltre i disegni rivelano la presenza dei pulsanti di accensione e volume sul bordo destro, mentre sul bordo inferiore si trovano la porta USB di tipo C, una griglia per gli altoparlanti e il carrello per la SIM.

Al momento non si hanno altre indicazioni, ma continuate a seguirci per essere sempre aggiornati.