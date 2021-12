Face Unlock su Pixel 6 Pro, ci sono ancora speranze

Però le ultime evidenze scovate da 9to5Google nel codice di Android 12L Beta ci danno nuove speranze . Nel codice sono stati infatti scovati dei riferimenti che indicano la possibilità di scegliere se sbloccare il dispositivo con Face Unlock o tramite il riconoscimento dell'impronta digitale . I riferimenti sono correlati al dispositivi noto in codice come Raven, ovvero Pixel 6 Pro .

Una delle innovazioni introdotta da Google sui suoi Pixel 4 fu il Face Unlock , con il supporto hardware del modulo Project Soli, poi ufficialmente abbandonato senza troppe spiegazioni a partire da Pixel 5. Con i nuovi Pixel 6 sembrava fosse giunto il momento del ritorno ma questo non è ancora accaduto .

Questi riferimenti non sono stati scovati per Pixel 6, segno che Google potrebbe implementare il Face Unlock esclusivamente per la variante Pro dei suoi top di gamma. Rimane da capire quale risorsa hardware sfrutterà il Face Unlock sul dispositivo, visto che Pixel 6 Pro integra soltanto un sensore fotografico frontale con un FOV leggermente più ampio di quello di Pixel 6.

Rimane anche da capire perché Google ha rinunciato all'implementazione di Face Unlock sui Pixel 6 sin dal lancio, quando inizialmente sembrava averci pensato. La novità potrebbe arrivare tramite un aggiornamento software, con i classici Feature Drop ai quali ci ha abituato Google. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.