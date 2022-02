Emozionatevi con i nuovi Galaxy S22 e Tab S8: i primi video dal vivo

Manca pochissimo alla presentazione ufficiale dei nuovi gioielli di casa Samsung, i Galaxy S22 e Galaxy Tab S8 che costituiranno l'ammiraglia dell'azienda sudcoreana per tutto il 2022 nel mercato smartphone e tablet. Ora possiamo anche vederli dal vivo. I video che trovate alla fine di questo articolo sono stati condivisi dal leaker DemonixLeaks e mostrano Galaxy S22, Galaxy S22 Ultra e Galaxy Tab S8 dal vivo. Il primo mostra gli smartphone top di gamma Samsung da tutte le angolazioni: per Galaxy S22 (e per S22 Plus che condividerà il design con il modello base) vediamo un display piatto e forato nell'angolo in alto a sinistra. I bordi sono arrotondati e posteriormente vediamo il modulo fotografico con tre sensori, simile alla configurazione vista su Galaxy S21.

Per S22 Ultra vediamo invece un display arrotondato con ben cinque sensori fotografici sul retro. Le colorazioni per quest'ultimo sono bianca, rossa e nera, mentre per S22 sono state mostrate quella blu, verde, rosa e bianca.

Passando a Galaxy Tab S8, il video mostra il notch che farà parte del display del tablet, il quale sarà un Dynamic AMOLED 2X, e la S Pen che sarò ancorabile tramite l'attacco magnetico. Nel video vediamo all'opera anche l'interfaccia One UI 4.1 basata su Android, ottimizzata da Samsung per l'uso su schermo più ampio. Non mancherà la cover con tastiera ufficiale.