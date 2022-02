Emergono i primi dettagli sui nuovi Google Pixel 7

Sono emersi i primi dettagli sui prossimi Google Pixel 7 e 7 Pro: a svelarli ci ha pensato "9to5Google", che ha diffuso i nomi in codice dei nuovi smartphone, il processore con cui saranno equipaggiati ed il modem che utilizzeranno.

I due Pixel dovrebbero montare la seconda generazione del processore Tensor GS101 (l'attuale chip della serie Pixel 6). Il nome in codice del nuovo chip è "Cloudripper" e porta come numero di modello "GS201". Spulciando nell'anteprima di Android 13, la redazione di "9to5Google" ha scovato altre informazioni, come il modem Samsung con cui si presenterà il nuovo processore, ovvero l'Exynos Modem 5300, i cui dettagli però non sono stati ancora annunciati. Al modem, però, sono associati tre dispositivi, tra cui "Cheetah" e "Panther", che dovrebbero essere proprio i nomi in codice dei Pixel 7.